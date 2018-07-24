Kapasite artırımına 5 milyon Euro yatıracak

Temmuz 24, 2018 0 Yorum 140 Okunma
Kapasite artırımına 5 milyon Euro yatıracak

Bant Boru, Kocaeli’de bulunan üç fabrikasında 45 milyon metre üretim kapasitesine sahip.

Şirket, kapasite artırımı için 5 milyon Euro’luk yatırım yapmayı planlıyor.

Halen 530 kişinin çalıştığı şirket yapılacak yatırımlarla 150 kişilik yeni istihdam da yaratacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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