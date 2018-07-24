Kapasite artırımına 5 milyon Euro yatıracak
Bant Boru, Kocaeli’de bulunan üç fabrikasında 45 milyon metre üretim kapasitesine sahip.
Şirket, kapasite artırımı için 5 milyon Euro’luk yatırım yapmayı planlıyor.
Halen 530 kişinin çalıştığı şirket yapılacak yatırımlarla 150 kişilik yeni istihdam da yaratacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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