Kapasite artışı yetmedi yeni yatırıma soyundu
İzmirli Akgerman Şirketler Grubu’nun amiral gemisi AKG Gazbeton’un İzmir, Çorlu ve Kırıkkale’deki tesisleri yoğun talebe yetişemeyince yeni yatırıma gerek duyuldu.
Bu yıl 30-40 milyon Euro’luk dördüncü tesis yatırımına başlanacak.
AKG Gazbeton Genel Müdürü Ali Şükrü Kahyaoğlu, “Bir yılda tamamlanacak tesisin kapasitesi 400 bin metreküp olacak.
150 kişilik de istihdam sağlayacağız” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Devlet eli değdi Fikirtepe hızlandı
Sonraki haber Yöresel kalkınmada 'sakin şehir' modeli
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?