Kapasite artışıyla istihdamı katladı
Anadolu 500’de istihdam artışı kategorisinde bu yıl ilk sırayı Gaziantepli Kahraman Tarım Ürünleri aldı.
Şirket, 2017 yılında istihdamını yüzde 188 artışla 432’ye çıkardı.
İstihdamdaki bu artış şirketin yaptığı kapasite artışına yönelik yatırımlardan kaynaklandı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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