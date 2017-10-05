Kârlılığın birincisi Bursa’dan çıktı

Ekim 5, 2017 0 Yorum 100 Okunma
Kârlılığın birincisi Bursa’dan çıktı

2016 yılında Anadolu 500’de kârını en çok artıran şirket PMS Alüminyum Metal Profil oldu.

Bursa merkezli şirket, 2015 yılında 148 bin TL olan vergi öncesi kârını, yüzde 11 bin 105 oranında artırarak, 2016 yılında 16,6 milyon TL’ye yükseltmeyi başardı.

Kâr artışında PMS Alüminyum Metal Profil’in ardından Özerdem Mensucat ikinci, Erpiliç Entegre Tavukçuluk ise üçüncü sırada yer aldı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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