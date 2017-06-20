Katar’a ambargo işleri zora soktu

Haziran 20, 2017 0 Yorum 25 Okunma
Katar’a ambargo işleri zora soktu

Suudi Arabistan öncülüğündeki altı Körfez ülkesinin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmesi ve bu ülke ile olan sınırlarını kapatması, Katar’da iş yapan Türk şirketlerini sıkıntıya sokmaya başladı.

Bu ülkede iş yapan Türk şirketleri mal göndermekte zorlanıyor. Türk iş dünyası temsilcileri, “Tüm Körfez bölgesinde temkinli bir bekleyiş içindeyiz. Türkiye arabuluculuktan vazgeçmemeli” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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