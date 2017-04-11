Katar’dan Türkiye’ye yeni yatırım geliyor

Nisan 11, 2017 0 Yorum 64 Okunma
Katar’dan Türkiye’ye yeni yatırım geliyor

İnşaat, ulaşım, gemi ve petrol sektörlerinde faaliyet gösteren 2,5 milyar dolar cirolu Katar merkezli Al-Hodaifi Rocks, Türkiye’de yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Al-Hodaifi Rocks, Türkiye’deki büyük bir inşaat grubuyla ortak girişim sermayesi şirketi kurmak için görüşüyor.

Bu görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, önce Katar’da sonra da Türkiye’de büyük inşaat projeleri yapılması planlanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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