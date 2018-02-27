Katma değerli kapıya 150 milyon TL yatıracak
Kapı, mutfak ve banyo üretimi yapan Aslandağ Grubu, yatırım atağına kalkıyor.
Sakarya Kaynarca’da 40 bin metrekarelik bir fabrika kuracak olan grup, 2020’ye kadar 150 milyon TL yatırım yapacak.
Şirketin halen 320 olan çalışan sayısı yeni yatırımla 500’e ulaşacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber 20 yeni şube açmayı planlıyor
Sonraki haber Yüzde 11-13 yolcu büyümesi bekliyoruz
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?