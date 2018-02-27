Katma değerli kapıya 150 milyon TL yatıracak

Şubat 27, 2018 0 Yorum 77 Okunma
Katma değerli kapıya 150 milyon TL yatıracak

Kapı, mutfak ve banyo üretimi yapan Aslandağ Grubu, yatırım atağına kalkıyor.

Sakarya Kaynarca’da 40 bin metrekarelik bir fabrika kuracak olan grup, 2020’ye kadar 150 milyon TL yatırım yapacak.

Şirketin halen 320 olan çalışan sayısı yeni yatırımla 500’e ulaşacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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