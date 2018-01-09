Kayseri ekonomisini e-ticaret sırtlayacak
En önemli Anadolu Kaplanları’ndan biri olan Kayseri, son yıllarda üretim ve ihracatta yaşadığı gerilemeyi 2017’de aşmayı başardı.
Kayseri, 2018’de e-ticaret kanallarının artması ve ihtisas OSB’lerinin devreye girmesiyle 2,2 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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