Kayseri ekonomisini e-ticaret sırtlayacak

Ocak 9, 2018 0 Yorum 65 Okunma
Kayseri ekonomisini e-ticaret sırtlayacak

En önemli Anadolu Kaplanları’ndan biri olan Kayseri, son yıllarda üretim ve ihracatta yaşadığı gerilemeyi 2017’de aşmayı başardı.

Kayseri, 2018’de e-ticaret kanallarının artması ve ihtisas OSB’lerinin devreye girmesiyle 2,2 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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