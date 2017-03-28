Kazablanka’da fabrika kuracak

Mart 28, 2017 0 Yorum 59 Okunma
Kazablanka’da fabrika kuracak

Temizlik ve kişisel bakım markası Viking, yurtdışında hedef büyüttü.

Ocak ayında Hollanda’da ofis açarak Avrupa operasyonlarını tek çatı altında toplayan şirket, Fas’ın Kazablanka kentinde de bir fabrika kuracak.

2017’de 150 milyon TL ciroya ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Viking Temizlik ve Kozmetik Genel Müdürü Hayrettin Avcı, “Yurtdışındaki ilk fabrikamızı Fas’ta kuracağız” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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