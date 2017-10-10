Kendi markalarını yarattılar
İnşaat sektöründe markalaşmak yapılan ürünlerin bilinirliğini artırmanın yanı sıra tüketicilerin de güvenini sağlıyor. Çeyrek asırdan bu yana inşaat sektöründe faaliyet gösteren Mono İnşaat ve Mimarlık, Reef markasını yarattı. Bu marka ile Bodrum’da üç proje yapan şirket stok arsalarında yeni projeler üretecek.
Levent GÖKMEN DEMİRCİLER
lgokmen@ekonomist.com.tr
Mono İnşaat ve Mimarlık, İnşaat Mühendisi Ö. Hulusi Zeren ve Mimar M. Şahin Özcan tarafından 1991 yılında kuruldu. AVM inşaatı, otel, fabrika, hidroelektrik santrali projeleri, okul, antrepo gibi geniş bir yelpazede yatırımlar yapan şirket, Bağdat Caddesi’ndeki kentsel dönüşümde aktif rol alıyor.
Bugüne kadar Bağdat Caddesi ve civarında 110 milyon TL’lik yatırımla 53 bin 304 metrekarelik bir alanın dönüşümüne imza attıklarını anlatan Hulusi Zeren, yarattıkları Reef markasıyla yeni projeler üretip aktif rol almayı planladıklarını söylüyor.
Kentsel dönüşüm dışında kendi stok arazileri üzerine yatırım yaptıklarını da belirten Zeren, Bodrum’da Reef markasıyla üç farklı proje ürettiklerini, beklentilerinin üzerinde talep Hulusi Zeren Şahin Özcan görmeleriyle yine kendi arsalarında Reef markasıyla yatırımlar yapmayı planladıklarını vurguluyor.
Mono Mimarlık İnşaat’ın yakın gelecekteki yatırım planlarından biri de Esenkent’te yer alacak olan, içerisinde ticari alanların da bulunduğu bir toplu konut ve yaşam merkezi olacak. Projenin 2018’de lansmanının yapılması planlanıyor. Şirket, İstanbul Boğazı’nda konumlanan stok arsalarında butik, lüks bir konut projesi üzerinde de çalışmalar yapıyor.
Mono Mimarlık İnşaat, 1999 yılında yatırımı yapılan ve Trakya’nın ilk alışveriş merkezlerinden biri olan Orion Alışveriş Merkezi’nde kapasite artırımı ve yanında otel inşaatı yatırımı çalışmalarına da başladı.
Toplamda 45 milyon doları bulması planlanan bu yatırımla, 26 bin 500 metrekarelik alanda hizmet veren alışveriş merkezinin kapasitesi 85 bin 500 metrekareye ulaşacak. Yatırım kapsamında 6 bin 300 metrekarelik alanda 6 kattan oluşacak 110 odalı bir şehir oteli de yer alıyor. Bu projenin 2019 yılında tamamlanması planlanıyor.
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