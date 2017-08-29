Kibar, griada hedef büyüttü

Ağustos 29, 2017 0 Yorum 112 Okunma
Kibar, griada hedef büyüttü

Birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Kibar Holding, bunlardan biri olan gıdada hedef büyüttü.

Assan Foods şirketiyle salça, mayonez, ketçap ve sos üretimi yapan holding, önümüzdeki beş yılda bu alanda iki kat büyüme hedefliyor.

Kısa bir süre önce Uzakdoğu’ya açıldıklarını söyleyen Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu, beş yıl sonra bu bölgede 40 milyon TL ciro hedeflediklerini belirtiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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