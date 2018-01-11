Kipa’yı bünyemizde birleştirme kararı aldık
- Yüzde 96,25 pay oranıyla Kipa Ticaret’in ana ortağıyız. Kipa’nın fiili dolaşımdaki pay oranı ise yüzde 3,75 seviyesinde.
- Bu oran oldukça düşük olduğundan Kipa’nın borsa şirketi olarak varlığını devam ettirmesi operasyonel zorluk ve maliyet yaratıyor. Bu nedenle Kipa’nın borsa kotundan çıkması hususunu değerlendirdik.
- Sonuçta Kipa’yı borsa kotundan çıkarma kararı aldık. Kipa’nın diğer ortaklarına, beher 1 TL nominal değerli Kipa payı için ayrılma hakkı fiyatını yaklaşık 2,56 TL olarak belirledik.
- Şirketimizin ve Kipa’nın 31 Aralık 2017 itibarıyla düzenlenmiş konsolide mali tabloları esas alınarak, Kipa’nın tarafımızca devralınması suretiyle bünyemizde birleşmesini de değerlendirdik. Kipa’nın borsa kotundan çıkma işlemlerinin sonucuna bağlı olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşilmesine yönelik yönetim kurulumuzca gerekli çalışmaların yapılmasına karar verdik.
- Kipa’nın mülkiyetinde yer alan Mersin Alışveriş Merkezi’nin Akdeniz Alışveriş Merkezi’ne satışı da 110 milyon TL bedelle tamamlandı ve tapu devri gerçekleştirildi.
Şirket yetkilileri
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