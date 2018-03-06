Köfteci Ramiz’den yeni yatırımlar geliyor

Mart 6, 2018 0 Yorum 216 Okunma
Köfteci Ramiz’den yeni yatırımlar geliyor

Türkiye’de 151 şubeye ulaşan Köfteci Ramiz, 20 milyon TL yatırımla Akhisar’da yeni bir tesis kuruyor.

Sucuk, sosis gibi işlenmiş et ürünlerine girmeye hazırlanan şirket, ayrıca kilo ile köfte ve et satılan ‘Kilogram’ isimli yeni markasıyla Türkiye’ye yayılmayı planlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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