Konser ve festivallerde bu yıl da durgunluk var
Bir dönem konser ve festivallerle adını uluslararası arenada duyuran Türkiye, son dönemde bu alanda sorunlar yaşıyor.
Birçok yabancı sanatçının turnesine Türkiye’yi dahil etmek istememesi, sektör oyuncularının program içeriği oluşturmasını zorlaştırıyor.
Dolar ve Euro konusundaki belirsizlik ve kur artışları ise yabancı konserlerde ortalama 250 bin TL’lik kur farkı kaybına neden oluyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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