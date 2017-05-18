Konser ve festivallerde bu yıl da durgunluk var

Mayıs 18, 2017 0 Yorum 26 Okunma
Konser ve festivallerde bu yıl da durgunluk var

Bir dönem konser ve festivallerle adını uluslararası arenada duyuran Türkiye, son dönemde bu alanda sorunlar yaşıyor.

Birçok yabancı sanatçının turnesine Türkiye’yi dahil etmek istememesi, sektör oyuncularının program içeriği oluşturmasını zorlaştırıyor.

Dolar ve Euro konusundaki belirsizlik ve kur artışları ise yabancı konserlerde ortalama 250 bin TL’lik kur farkı kaybına neden oluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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