Konyalı Zade Vital, Amerika’ya açılıyor
Konyalı Helvacızade Grubu’nun sağlık alanındaki markası Zade Vital, Amerika pazarına adım atıyor. Sağlıklı yaşam markası olarak dört yıl önce piyasaya sunulan ve Türkiye’de 11 bin 800 eczanede yerini alan Zade Vital ürünleri, ABD’de 7 bin eczanenin raflarına girecek. Helvacızade Grubu CEO’su Dr. Mevlüt Büyükhelvacı-gil, ABD’deki 7 bin eczaneye girmek üzere görüşmelerin sürdüğünü söylüyor.
SİBEL ATİK
satik@ekonomist.com.tr
Konyalı Helvacızade Grubu’nun sağlık alanındaki markası Zade Vital, Amerika’ya açılıyor. Sağlıklı yaşam markası olarak dört yıl önce piyasaya sunulan Zade Vital ürünleri halen Türkiye’de 11 bin 800 eczanede satılıyor.
Bu ürünler kısa zamanda ABD’deki eczanelerin de raflarında yer alacak. 67 farklı bitkisel besin desteği içerikli ürüne sahip olan Zade Vital’in ABD’de 7 bin eczaneye girmesi için görüşmeler sürüyor.
Geçen yıl Hollanda ve Kore’ye ürünlerini yollayan markanın yurtdışı hamlesi ABD ile devam edecek. ABD ile görüşmeleri yürüten Helvacızade Grubu CEO’su Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, bu alanda dünyanın en büyük pazarını oluşturduğu için Amerika’ya önem verdiklerini ve kısa zamanda burada yer alacaklarını anlatıyor.
CORNER’LAR DA AÇACAK
ABD, 2015 yılındaki 423 milyar dolarlık ilaç harcamasıyla dünyanın en büyük pazarı. Aynı zamanda dünyada her geçen gün artan health & wellness trendinin odak noktasında yer alıyor. Ayrıca dünyadaki en büyük reçetesiz ilaç pazarına da sahip. Yapılan araştırmalara göre, dünyada sağlıklı yaşam sektörü 2009-2014 yılları arasında yüzde 32 oranında büyüyerek 765 milyar dolarlık bir pazar hacmine ulaştı. Mevlüt Bü-yükhelvacıgil, bu pazarı fonksiyonel ve destekleyici ürünler, doğal olarak sağlıklı ürünler, kişiye özel ürünler ve organik ürünlerin oluşturduğunu söylüyor.
Büyükhelvacıgil, şu anda ihracat yapılanmasını bu trendleri dikkate alarak, daha önce yapılmamış ürünleri geliştirmek üzere kurduklarını anlatıyor. Bu doğrultuda ikinci adım olarak ABD, Avrupa ve Arap ülkelerinde Zade Vital Sağlıklı Yaşam corner’ları açmak istediklerini de söyleyen Büyükhelvacıgil, “7’den 70’e herkesin farklı ihtiyaçlarına cevap verebilen ürün çeşitliliğimizle hedefimiz başta Amerika ve Avrupa pazarı olmak üzere her yerde özel konseptli Zade Vital Sağlıklı Yaşam noktaları oluşturmak” diyor.
40 MİLYON EURO YATIRDI
Bugüne dek 67 farklı ürünle pazarda yerini alan Zade Vital’in Amerika pazarında özellikle sporcu ürünleriyle ilgi çekmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra doğal enerji kaynağı rüşeym yağı, nar çekirdeği yağı, aspir yağı, zihin sağlığına destek sağlayan ceviz yağı, güçlü bir antioksidan olan üzüm çekirdeği yağı, gastrit-ülser ve diyabet tedavilerine destek sağlayan kudret narı, kaygı ve endişe tedavisine destek sağlayan kişniş tohumu yağı gibi ürünlerin de talep görmesi bekleniyor.
Mevlüt Büyükhelvacıgil, Amerika pazarı için Sağlık Bakanlığı beşeri tıbbi ilaç ruhsatına sahip ürünlerin büyük avantajı olduğunu söylüyor. Sağlık alanında AR-GE ve ÜR-GE yatırımlarına 40 milyon Euro’luk yatırım yapan şirket, sonbaharda pazara sunmak üzere 20 yeni ürünün deneme çalışmalarını sürdürüyor.
ISO 500’DE HIZLI YÜKSELDİ
Gıda, sağlık ve distribütörlük olmak üzere üç ana alanda faaliyet gösteren Helvacızade Grubu, gıda şirketiyle İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında bu yıl 30 basamak birden yükseldi. Geçen yıl 499’uncu sırada yer alan Helvecızade, 2015’te 334 milyon TL ciro elde ederek bu yıl 469’uncu oldu. İhracata da önem veren şirket geçen yıl yurtdışına 28 milyon dolarlık satış yaptı. Grubun sağlık alanında ise henüz yeni olan yurtdışı adımlarının ABD pazarına girmesiyle hızlanması bekleniyor.
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