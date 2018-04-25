Konyalılar konutta site konseptini sevdi

Nisan 25, 2018 0 Yorum 405 Okunma
Konyalılar konutta site konseptini sevdi

Aldığı göç ve devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları Konya’da konut yatırımlarını hızlandırıyor.

Çarpık yapılaşmanın pek görülmediği kentte son 10 yılda projeler site konseptine evrildi.

Kentte üretim ve satış aşamasında 24 site konseptli proje var.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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