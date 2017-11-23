Koşarak 40 STK’ya 11,3 milyon topladılar
Bu yıl 39’uncu kez düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu, tam anlamıyla bir ‘iyilik peşinde koş’ maratonu oldu.
Maratona katılan pek çok koşucu farklı STK’lar için bağış topladı.
Adım Adım tarafından desteklenen 40 dernek ve vakıf için koşan 8 bin 179 gönüllü koşucu 11,3 milyon TL toplamayı başardı.
10 yıllık süreçte ise toplamda 32,4 milyon TL bağış toplanmış oldu.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Üç yılda 500 milyon TL'lik değer
Sonraki haber Büyüme mobilden geliyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?