Koşarak 40 STK’ya 11,3 milyon topladılar

Kasım 23, 2017 0 Yorum 213 Okunma
Koşarak 40 STK’ya 11,3 milyon topladılar

Bu yıl 39’uncu kez düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu, tam anlamıyla bir ‘iyilik peşinde koş’ maratonu oldu.

Maratona katılan pek çok koşucu farklı STK’lar için bağış topladı.

Adım Adım tarafından desteklenen 40 dernek ve vakıf için koşan 8 bin 179 gönüllü koşucu 11,3 milyon TL toplamayı başardı.

10 yıllık süreçte ise toplamda 32,4 milyon TL bağış toplanmış oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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