Kuluçka merkeziyle üyeleri ‘melek’ yapacak!
Yaklaşık 400 bin üyesi bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO), Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) adıyla Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezlerinden birini kurdu.
İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Eminönü’nde bulunan eski binasında kurulan BTM ile İTO üyesi iş insanlarını melek yatırımcı yapmak hedefleniyor.
BTM, henüz iş fikri aşamasında olan girişimci adaylarını da kabul ediyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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