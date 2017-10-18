Kumport Limanı’na 100 milyon $ yatıracak

Ekim 18, 2017 0 Yorum 89 Okunma
Kumport Limanı’na 100 milyon $ yatıracak

Yaklaşık iki yıl önce Çin kökenli COSCO, CMHI ve CIC ortak girişim grubu tarafından satın alınan Kumport Limanı’nda yatırım atağı başlıyor.

Grup, önümüzdeki beş yılda Kumport Limanı’na 100 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Limanın halihazırda yıllık 2,1 milyon TEU olan konteyner elleçleme kapasitesi, bu yatırımla birlikte yüzde 43 artırılacak ve 3 milyon

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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