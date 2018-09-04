Kumport’tan yeni yatırım hamlesi
Türkiye’nin en büyük üç limanından biri olan Kumport, 50 milyon dolarlık yeni bir yatırıma başladı.
Kumport, bu yatırımla 18 bin TEU üzeri gemilere hizmet verebilecek hale gelecek.
Sekiz ay sürecek yatırımın 2019 yılı ortalarında tamamlanması planlanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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