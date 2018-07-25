Kuzey Makedonya yatırıma davet ediyor

Temmuz 25, 2018 0 Yorum 131 Okunma
Kuzey Makedonya yatırıma davet ediyor

Balkanların ortasındaki Kuzey Makedonya, Türkleri yatırıma davet ediyor.

1,8 milyar dolarlık Türk yatırımı çeken ülke, yatırımcıya sunduğu vergi avantajlarının yanında girmeye hazırlandığı Avrupa Birliği pazarı için de önemli bir üs konumunda bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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