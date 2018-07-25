Kuzey Makedonya yatırıma davet ediyor
Balkanların ortasındaki Kuzey Makedonya, Türkleri yatırıma davet ediyor.
1,8 milyar dolarlık Türk yatırımı çeken ülke, yatırımcıya sunduğu vergi avantajlarının yanında girmeye hazırlandığı Avrupa Birliği pazarı için de önemli bir üs konumunda bulunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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