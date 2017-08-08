Letoon’u yeniden ayağa kaldıracak

Ağustos 8, 2017 0 Yorum 157 Okunma
Letoon’u yeniden ayağa kaldıracak

1990’1ı yılların lider spor ayakkabı markalarından Letoon geri dönüyor.

2015’te Letoon’un Türkiye ve dünya haklarını satın alan Aslanlar Grup, markayı ayağa kaldırmaya hazırlanıyor.
Letoon Sport Yönetim Kurulu Başkanı Cuman Aslan, 2019 sonuna kadar 100 mağazaya ulaşacaklarını söylüyor.

Şirketin planlarında ihracat ve yurtdışına açılmak da var.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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