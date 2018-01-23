Liman işletmeciliğinde büyümeyi hedefliyor

Ocak 23, 2018 0 Yorum 111 Okunma
Liman işletmeciliğinde büyümeyi hedefliyor

‘Ceynak’ markasıyla faaliyet gösteren Cey Şirketler Grubu, liman işletmeciliğinde büyüme kararı aldı.

Samsun Limanı’ndan sonra Tekirdağ Limanı’nı da alan grup, gelecek beş yılda liman işletmeciliği ve depoculukta 500 milyon TL’ye yakın yatırım planlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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