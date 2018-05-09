Liman işletmeciliğinde yeni yatırım hamlesi
Yükünü hızla artıran Türkiye liman işletmeciliğinde yeni yatırımlar geliyor.
Liman işletmeciliği son 10 yıllık süreçte özellikle özelleştirmelerle yatırım rüzgârını arkasına almıştı.
Yeni dalgada ise satın alma ve altyapı yatırımlarının öne çıkması bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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