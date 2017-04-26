Lisanslı ürünlerle ihracata yüklenecek

Nisan 26, 2017 0 Yorum 111 Okunma
Lisanslı ürünlerle ihracata yüklenecek

Türkiye’nin en eski kartpostal üreticilerinden Keskin Color, yurtdışı atağına kalktı.

Şirket, 15 milyon TL yatırımla kurduğu yüksek teknolojili matbaa ile beş yılda ihracatın cirodaki payını yüzde 10’dan yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyor.

Keskin Color Genel Müdürü Reşit Keskin, “Özellikle Yunanistan, İsrail ve Kuveyt’e lisanslı ürün ihracatıyla bu yıl yüzde 25 büyüme hedefimiz var” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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