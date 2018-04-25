Lojistik sektöründe maliyet çıkmazı
Kurlardaki tırmanış, akaryakıt zamları, köprü geçiş ücretlerinin artmasıyla lojistik sektöründe maliyetler yüzde 25-30 yükseldi.
2018 sonuna kadar maliyetlerde yüzde 5 artış daha bekleyen sektör, verimliliğe yönelik yatırımlarla ayakta kalmaya çalışıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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