Lojistik sektörüne e-ticaret dopingi
Hızla büyüyen e-ticaret sektörü lojistik şirketleri için yeni bir alan yarattı.
Ekol Lojistik, Aras Kargo, MNG, Horoz Lojistik gibi sektörün önde gelen şirketleri e-ticarete özel yatırımlar yapıyor.
Amazon, Alibaba gibi e-ticaret devleri sektörde beklentileri artırdı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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