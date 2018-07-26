Lojistik sektörüne e-ticaret dopingi

Temmuz 26, 2018 0 Yorum 99 Okunma
Lojistik sektörüne e-ticaret dopingi

Hızla büyüyen e-ticaret sektörü lojistik şirketleri için yeni bir alan yarattı.

Ekol Lojistik, Aras Kargo, MNG, Horoz Lojistik gibi sektörün önde gelen şirketleri e-ticarete özel yatırımlar yapıyor.

Amazon, Alibaba gibi e-ticaret devleri sektörde beklentileri artırdı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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