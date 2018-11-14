Lüks kozmetik devlerinden Türkiye’ye özel strateji

Kasım 14, 2018 0 Yorum 184 Okunma
Lüks kozmetik devlerinden Türkiye’ye özel strateji

Taksit uygulamasının kaldırılması ve dövizdeki dalgalanma, lüks kozmetik sektörünün oyuncularını harekete geçirdi.

Maliyet artışlarını tüketicilere tam yansıtmama kararı alan şirketler, Türkiye’ye özel ürün ve kampanyalarla daralmanın önüne geçmeyi hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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