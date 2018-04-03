Madencilik sektörüne girmeye hazırlanıyor
2017’de varlık satışlarıyla öne çıkan Akfen Holding, yeni sektörlere giriyor. Şirket madencilikte yatırıma hazırlanıyor.
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, kızı Pelin Akın’ın yönlendirmesiyle start up’larla da ilgilendiklerini söylüyor.
Geçen yıl varlık satışlarıyla öne çıkan Akfen Holding bu yıl ise yeni sektörlere girmeye hazırlanıyor.
Bu sektörlerden biri madencilik olacak. Ayrıca, Hamdi Akın, kızı Pelin Akın’ın yönlendirmesiyle start up’larla da ilgilendiklerini ifade ediyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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