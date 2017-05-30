Mağaza sayısını üçe katlayacak
Dört yıl önce online mobilya markası olarak faaliyete geçen Vivense, son dönemde mağazalaşmaya yöneldi.
Şirketin İstanbul’da başlayan mağaza yolculuğu, Türkiye’deki diğer şehirlerle sürüyor.
Mobilyanın yanı sıra yaşam ürünleri de satan şirket, şu anda 10 olan mağaza sayısını 2017 sonunda 30’a çıkarmayı planlıyor. Bu yıl cironun da üç kat artışla 100 milyon TL’ye ulaşması hedefleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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