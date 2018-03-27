Makro Market’ten 73 mağaza devralacağız
- 2017’de bünyemize kattığımız Kipa mağazaları dâhil toplam 355 mağazayı portföyümüze ekledik. Büyüme gücümüz ve yarattığımız verimlilikle yeni bir devralma daha gerçekleştiriyoruz.
- İstanbul’da 53, Tekirdağ’da üçadet olmak üzere toplam 56 adet olan Uyum Market mağazalarının tamamını ve Antalya’daki 17 adet Makro Market mağazasını devralmak için Makro Market ile 105 milyon TL bedel karşılığında anlaşma imzaladık.
- İzin süreçlerinin tamamlanması sonrasında devralacağımız 73 mağazayı dijital mağazacılık ve verimlilik araçlarımızla donatacağız. Bu yıl, 81 şehirde 2 bini aşkın noktadan müşterilerimize ulaşacağız.
- 2018’de satış büyümemizin yüzde 15-18, FVAÖK marjımızın yüzde 5,5-6 olacağını öngörüyoruz. Toplam borç içinde Euro borcun payının azalmasını bekliyoruz.
- 2017’de konsolide satışlarımız, 2017’de Kipa dahil 2016’ya göre yüzde 38,7 artışla 15,3 milyar TL’ye ulaştı. Böylece satışlarımız dört yıl içinde iki katını aştı. 399 milyon TL yatırım harcamasıyla tamamladığımız 2017’de brüt kârımız 4,1 milyar TL, FVAÖK 872 milyon TL oldu.
Özgür Tort/Migros Ticaret Genel Müdürü
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