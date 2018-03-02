MAPFRE’ye ‘Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası’
MAPFRE Sigorta; cinsiyet eşitliği, iş hayatında kadının güçlendirilmesi ve çeşitlilik konularındaki çalışmalarına yeni birer eğitim programı ekledi.
Şirket, üst ve orta kademe yöneticilerine yönelik ‘Cinsiyet Konusu Odaklı Çeşitlilik ve Kapsayıcı Liderlik Programı’nı ve geleceğin kadın liderlerine yönelik ‘Kadın Yöneticilere Özel Liderlik Gelişim Programı’nı hayata geçirdi.
MAPFRE Sigorta, ayrıca Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) verdiği ‘Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası’nı alan ilk sigorta şirketi oldu.
MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Alfredo Munoz, “İş hayatında çeşitlilikten beslenmek bizi diğerlerinden ayıracak bir farklılaşma alanı.
Cinsiyet eşitliği konusunda hem grup genelinde hem de Türkiye’de çok sayıda aksiyon alıyoruz” dedi.
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