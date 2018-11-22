Maratonda STK’lara yine bağış yağdı

Kasım 22, 2018 0 Yorum 105 Okunma
Maratonda STK’lara yine bağış yağdı

Vodafone İstanbul Maratonu’na bu yıl 30 bin çipli sporcu katıldı.

Bu koşucuların 10 bin 73’ü 36 dernek ve vakıf için koştu ve 9,7 milyon TL bağış toplandı.

142 koşucuyla en kalabalık ekip olan Allianz Türkiye, bağış miktarında da ilk sırada yer almayı başardı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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