Mardin’de üçüncü fabrikasını açıyor

Ağustos 15, 2017 0 Yorum 220 Okunma
Mardin’de üçüncü fabrikasını açıyor

Mardinli Akkuş Grup’un şirketlerinden Akkuş Tekstil, denim ve örme konusunda Avrupa ülkelerine yılda 31 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyor.

Şirket, Avrupa pazarından gelen yoğun talep üzerine Mardin OSB’de yer alan iki denim fabrikasına ek yeni bir denim fabrikası yatırımı yaptı.

10 milyon TL yatırım yapılan ve ekim ayında devreye alınacak olan tesiste 200 kişiye istihdam sağlanacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap