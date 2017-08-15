Mardin’de üçüncü fabrikasını açıyor
Mardinli Akkuş Grup’un şirketlerinden Akkuş Tekstil, denim ve örme konusunda Avrupa ülkelerine yılda 31 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyor.
Şirket, Avrupa pazarından gelen yoğun talep üzerine Mardin OSB’de yer alan iki denim fabrikasına ek yeni bir denim fabrikası yatırımı yaptı.
10 milyon TL yatırım yapılan ve ekim ayında devreye alınacak olan tesiste 200 kişiye istihdam sağlanacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber 20 milyon TL'ye gıdayı patlatacak
Sonraki haber GRAND PERA’ya hangi markalar geliyor?
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?