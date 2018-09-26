Marina sektörü kirayı cirodan vermek istiyor

Eylül 26, 2018 0 Yorum 1681 Okunma
Marina sektörü kirayı cirodan vermek istiyor

Son beş yılda marina kapasitesi yüzde 24 büyüdü.

Ancak pazardan hizmet alan tekne sayısındaki artış yüzde 5 ile sınırlı kaldı.

Fazla kapasitenin sıkıntıya neden olacağına dikkat çeken marina sektörü, ciro üzerinden belirlenecek yüzde oranında kira vermek istiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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