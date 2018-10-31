Marmara’nın değerini daha da artıracak
Marmara’nın kaderini değiştirecek mega projenin bir ayağı olan Kınalı – Tekirdağ – Çanakkale – Balıkesir Otoyolu, geçtiği bölgelere değer katıyor.
Yapımının tamamlanmasıyla bölgede değer artışı da hızlanacak.
31 bölgeyi son beş yıllık verilerle inceledik.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Yükseliş, üretim maliyetlerini zorluyor
Sonraki haber 130'dan fazla ülkede iş olanağı sunuyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?