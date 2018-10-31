Marmara’nın değerini daha da artıracak

Ekim 31, 2018 0 Yorum 184 Okunma
Marmara’nın değerini daha da artıracak

Marmara’nın kaderini değiştirecek mega projenin bir ayağı olan Kınalı – Tekirdağ – Çanakkale – Balıkesir Otoyolu, geçtiği bölgelere değer katıyor.

Yapımının tamamlanmasıyla bölgede değer artışı da hızlanacak.

31 bölgeyi son beş yıllık verilerle inceledik.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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