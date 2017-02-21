Mars Logistics, şirket avında

Şubat 21, 2017 0 Yorum 57 Okunma
Mars Logistics, şirket avında

Operasyonlarında hedef büyüten Mars Logistics, yurtiçi ve yurtdışında birer şirket satın almaya hazırlanıyor.

Mars Logistics Genel Müdürü Ali Tulgar, “Türkiye’nin 2017 ve sonrasında dış ticarette önemli başarı yakalayacağını düşünüyoruz.

Bu yıl 50 milyon Euro yatırım yapacağız. Amacımız yurtiçi ve yurtdışında iki şirketi bünyemize katıp operasyonlarımızı genişletmek” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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