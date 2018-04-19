Merko’nun gündeminde ortaklık ve işbirliği var
Bursalı Merko Gıda, Knorr, Nestle, Unilever gibi gıda devlerine küp domates ve salça satıyor.
Türkiye’nin küp domates ihracatının yüzde 85’ini yapan 130 milyon TL cirolu şirketin gündeminde işbirlikleri ve satın almalar var.
Türkiye’nin domateste krallığını ilan etmesini sağlayan büyük markaların yanı sıra pazarda daha küçük çaplı ama ihracat ağırlıklı çalışan şirketler de var. Merko Gıda da bunlardan biri.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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