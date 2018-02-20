Metro ihracatıyla cirosunu katlayacak

Şubat 20, 2018 0 Yorum 80 Okunma
Metro ihracatıyla cirosunu katlayacak

2017’yi yaklaşık 500 milyon TL ciro ile kapatan elektrikli otobüs, tramvay ve metro üreticisi Bozankaya, temmuz ayında Türkiye’nin ilk metro ihracatına imza atacak.

Şirket, önümüzdeki dönemde ihracata yönelerek, cirosunu beş yılda beş kat artırmayı planlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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