Migros’un borçluluk oranlarında iyileşme var
“Migros, ikinci çeyrekte 4 milyar 523 milyon TL satış geliri, 241 milyon TL FVAÖK, 290 milyon TL net zarar elde etti. Net satışlar, ikinci çeyrekte 2018’in ilk çeyreğine göre yüzde 14,8, 2017’nin ikinci çeyreğine göre yüzde 15,3- arttı.
Migros’un, Kipa hariç yurtiçi satışları yüzde 19,3 büyümeyle 2018 ilk çeyrekteki yüzde 17,9 büyümeye göre daha güçlü seyretti. İkinci çeyrekte net borç ilk çeyreğe göre yüzde 0,7 düştü, 2018’in ilk yarısında 2017 ilk yarıya göre yüzde 17,7 artışla 2,7 milyar TL oldu.
TL’nin Euro karşısında değer kaybına karşın, net borç/FVAÖK oranının 2,9’a gerilemesi dikkat çekiyor. Migros’un ikinci çeyrek faaliyet performansı olumlu görünüm sergilerken net kâr net finansman giderleri nedeniyle baskı altında kaldı.
Kurlardaki yükselişe karşın borçluluk oranlarındaki iyileşme ise olumlu.”
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