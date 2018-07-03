MNG Kargo, büyümede e-ticarete odaklanacak
Geçen yıl Turkven ve Sancak Group’un satın aldığı MNG Kargo atağa kalkıyor.
Bu yıl 27 milyon TL, 2019’da ise 46 milyon TL yatırım planlayan şirket, e-ticaret taşımacılığına odaklanacak.
E-ticaretin cirodaki payının yüzde 20’den yüzde 80’e çıkarılması hedefleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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