MNG Kargo, büyümede e-ticarete odaklanacak

Temmuz 3, 2018 0 Yorum 139 Okunma
MNG Kargo, büyümede e-ticarete odaklanacak

Geçen yıl Turkven ve Sancak Group’un satın aldığı MNG Kargo atağa kalkıyor.

Bu yıl 27 milyon TL, 2019’da ise 46 milyon TL yatırım planlayan şirket, e-ticaret taşımacılığına odaklanacak.

E-ticaretin cirodaki payının yüzde 20’den yüzde 80’e çıkarılması hedefleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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