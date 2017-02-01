Mobilya kurtuluşu ihracatta arıyor
2016, mobilya sektörü açısından oldukça zor bir yıl oldu. Üretimde düşüş olmadı ama satışlar azaldığı için firmaların elinde ciddi stoklar oluştu.
Sektör temsilcileri, stokların fuarların etkisiyle erimesini hedefliyor.
İç pazarda KDV düzenlemesi gerçekleştiği takdirde sektörde büyüme bekleyen mobilyacılar, 2,5 milyar dolarlık ihracatın ise bu yıl 3 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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