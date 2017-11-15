Mobilya sektörü ‘akıllanarak’ büyüyor

Kasım 15, 2017 0 Yorum 77 Okunma
Mobilya sektörü ‘akıllanarak’ büyüyor

Akıllı şehirler, akıllı evler, akıllı saatler derken sonunda mobilyalar da akıllandı.

Mobilya şirketleri, artık mikrop ve kir tutmayan, hem yatak hem de televizyon ünitesi olabilen teknolojik ürünler geliştiriyor.

Boydak, Yataş, Fatih Kıral gibi şirketler, rekabete uyum sağlamak için akıllı ürünlere yatırım yapıyor.

Akıllı ürünlerin pazardaki payının önümüzdeki beş yılda yüzde 10’a çıkması bekleniyor

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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