Mobilya sektörü ‘akıllanarak’ büyüyor
Akıllı şehirler, akıllı evler, akıllı saatler derken sonunda mobilyalar da akıllandı.
Mobilya şirketleri, artık mikrop ve kir tutmayan, hem yatak hem de televizyon ünitesi olabilen teknolojik ürünler geliştiriyor.
Boydak, Yataş, Fatih Kıral gibi şirketler, rekabete uyum sağlamak için akıllı ürünlere yatırım yapıyor.
Akıllı ürünlerin pazardaki payının önümüzdeki beş yılda yüzde 10’a çıkması bekleniyor
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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