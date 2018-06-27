Mobilya sektörü yüzde 8 KDV istiyor

Haziran 27, 2018 0 Yorum 113 Okunma
Mobilya sektörü yüzde 8 KDV istiyor

Döviz kurlarındaki artış ve hammaddeye gelen zamlar nedeniyle son iki yılda maliyetleri iki katına çıkan mobilya sektörü darboğaza girdi.

Geçtiğimiz günlerde önemli hammadde üreticileriyle bir araya gelen sektör temsilcileri, KDV oranının yüzde 8’e inmesini istiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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