Mobilya sektörü yüzde 8 KDV istiyor
Döviz kurlarındaki artış ve hammaddeye gelen zamlar nedeniyle son iki yılda maliyetleri iki katına çıkan mobilya sektörü darboğaza girdi.
Geçtiğimiz günlerde önemli hammadde üreticileriyle bir araya gelen sektör temsilcileri, KDV oranının yüzde 8’e inmesini istiyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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