Mobilya üretimini üç kıtaya taşıyacak

Temmuz 24, 2018 0 Yorum 151 Okunma
Mobilya üretimini üç kıtaya taşıyacak

Koleksiyon Mobilya, yurtdışında üretime soyundu.

Yurtdışı operasyonuna Çin’den başlayan şirket, önümüzdeki yıl Polonya, 2020’de ise ABD’de üretime geçmeyi planlıyor.

Şirket, geçen yılki 180 milyon TL’lik cirosunu 2018’de 250 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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