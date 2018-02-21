Mobilyacılar rotayı Uzakdoğu’ya çevirdi

Şubat 21, 2018 0 Yorum 94 Okunma
Mobilyacılar rotayı Uzakdoğu’ya çevirdi

Mobilya sektörü, Irak, Suriye ve Rusya pazarlarında yaşanan sıkıntılardan dolayı Hindistan, Çin, Endonezya gibi alternatif pazarlara yöneliyor.

2017 yılında bu üç ülkeye yaptığı ihracatı yüzde 44 artıran sektör, bu yıl ise yüzde 50 ihracat artışı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap