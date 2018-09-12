Mobilyacılar zengin ‘Rus’a mal satacak

Eylül 12, 2018 0 Yorum 129 Okunma
Mobilyacılar zengin ‘Rus’a mal satacak

Bu yıl iç pazarda yüzde 8-10 daralma bekleyen mobilya sektörü, rotayı Rusya pazarına çevirdi.

Sektör, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi ve inşaat yatırımlarının büyümesiyle Rusya pazarına ihracatı bir yılda yüzde 82,3 artırdı. Hedef, bu yıl 52 milyon dolar ihracat.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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