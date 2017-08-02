Net kârımız yüzde 90 arttı
Tiflis Havalimanı’na 2016 ve 2017’de toplam 44 milyon Euro yatırım yaptık. Medine havalimanındaki başarımızı, işletmesi için sözleşmesini haziranda imzaladığımız Yanbu, Qassim ve Hail havalimanlarında tekrarlayacağız.
İlk yarıda konsolide ciromuz yıllık yüzde 2 artarak 511 milyon Euro olarak gerçekleşti. FVAÖK, yıllık bazda yüzde 4 arttı ve 201,8 milyon Euro’ya ulaştı. FVAÖK marjımız yıllık yüzde 0,8 puan artarak yüzde 39,5oldu.
Net kâr, finansman giderlerimizdeki düşüşle arttı. İlk altı ayda yıllık bazda yüzde 90 artışla 60 milyon Euro net kâr elde ettik. 2017 için net kârda önemli artış bekliyoruz.
Havalimanlarımızdaki yolcu trafiği ikinci çeyrekte pozitif ivmeyi yakaladı. Atatürk Havalimanı çıkışlı dış hat yolcusu nisanda artmaya başladı ve ikinci çeyreği yüzde 3 büyümeyle tamamladı. Bu dönemde dış hat transfer yolcusu yüzde 12 arttı.
2017 ilk yarıda, 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 2 yükselişle 50,7 milyon yolcuya hizmet verdik. Dış hat yolcu sayımız yüzde 3 artışla 28,3 milyona, iç hat yolcu sayımız yüzde 1 artışla 22,4 milyona ulaştı.
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