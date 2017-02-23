Novartis AR-GE’ye 9 milyar dolar yatırdı

Şubat 23, 2017 0 Yorum 29 Okunma
Novartis AR-GE’ye 9 milyar dolar yatırdı

Yenilikçi ilaçlar geliştirerek alternatif tedaviler üzerine odaklanan Novartis, satışlarının artışında inovatif ilaçların katkısının büyük olmasını bekliyor.

Cirosunun yüzde 18,5’ini yani 9 milyar doları AR-GE’ye ayıran Novartis; özellikle alzheimer, kanser, obezite ve karaciğer hastalıkları üzerine çalışıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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