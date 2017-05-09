Nurus, rotayı havaya çevirdi

Mayıs 9, 2017 0 Yorum 98 Okunma
Nurus, rotayı havaya çevirdi

Ofis mobilyası markası Nurus, 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Şirket, bu yıl ihracatın cirodaki payını yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyor.

Bunun için de yeni alanlara yatırımlar yapmayı planlıyor. Nurus Yönetim Kurulu Üyesi Renan Gökyay, “Bu yıl uçak koltuğu, terminal koltuğu, konser salonu koltuğu, eğitim alanı ve konferans koltuğu gibi yan sektörlerdeki yatırımları geliştireceğiz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap